Кадыров опубликовал селфи со встречи с Путиным

Глава Чечни Кадыров опубликовал селфи со встречи с президентом России Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал селфи со встречи с президентом России Владимиром Путиным. Снимок появился в его Telegram-канале в среду, 28 июня.

Во время визита чеченский лидер доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике, а также обсудил с главой государства перспективные планы и достижения региона. «В заключение встречи Владимир Владимирович попросил меня передать свои искренние поздравления всем мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха, передать пожелания счастья, добра, мира и благополучия!» — написал Кадыров.

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Ежегодно даты меняются, поскольку зависят от окончания месяца Рамадана.

28 июня Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам и заявил, что мусульманская община России играет большую и созидательную роль в жизни страны. По его словам, она «вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения».

Ранее в июне Рамзан Кадыров публиковал видео, на котором обсуждает детали спецоперации России на Украине с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.