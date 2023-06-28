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19:42, 28 июня 2023Наука и техника

Телескоп Уэбба впервые обнаружил метил в космосе

Телескоп Уэбба впервые обнаружил метил-катион в Туманности Ориона

Изображение: ESA / Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb) / PDRs4All ERS Team

Международная группа ученых впервые обнаружила новое углеродное соединение, использовав космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба. Метил-катион был выявлен в молодой звездной системе с протопланетным диском d203-506, которая находится на расстоянии около 1350 световых лет в туманности Ориона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Обычно предполагается, что ультрафиолетовое излучение разрушает сложные органические молекулы. Однако ученые предсказывают, что УФ-излучение может послужить источником энергии для образования метильных групп. После образования CH3+ способствует дополнительным химическим реакциям для создания более сложных молекул, содержащих углерод.

Ультрафиолетовое излучение, которое воздействует на d203-506, испускает Трапеция Ориона — компактное рассеянное звездное скопление, расположенное в центре Туманности Ориона и являющееся областью интенсивного звездообразования и активных астрохимических процессов. Излучение разрушает газ и пыль туманности в ходе фотоиспарения, что создает структуру из полостей и нитей. Ультрафиолет также ионизирует молекулы, заставляя их излучать свет, спектр которого был изучен с помощью инструментов Уэбба MIRI и NIRSpec.

Исследователи отмечают, что по химическому составу d203-506 сильно отличается от типичных протопланетных дисков. В частности, астрономы не смогли обнаружить никаких признаков воды. Это указывает на то, что ультрафиолетовое излучение может полностью изменить химический состав диска, что может сыграть решающую роль в появлении жизни на будущих планетах.

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    Александр Еникеев
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