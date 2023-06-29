В США заявили о непоколебимой силе власти Путина из-за мятежа Пригожина

Guardian: президент России Путин проявил твердость при пригожинском мятеже

Хотя по большей части западные аналитики считают, что президент России Владимир Путин совершил ошибку, когда позволил главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину мирно уехать в Белоруссию, в действительности он проявил твердость и решительность, дав понять, что не уступит группировке. Об этом пишет директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления им. Куинси Анатоль Ливен в колонке для The Guardian.

«[Путин] хорошо справился с ситуацией. В своем обращении к нации в субботу утром он продемонстрировал решимость и твердость», — подчеркнул Ливен. Эксперт добавил: президент ясно дал понять военным, что не намерен уступать требованиям Пригожина, и что если он и другие лидеры «Вагнера» продолжат бунтовать, их накажут.

Ливен также считает, что Путин не мог предотвратить пригожинский мятеж, поскольку бойцы ЧВК «Вагнер» в России считаются героями. Кроме того, полагает аналитик, они не хотели свержения власти.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в отношении него возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Позднее с Пригожиным поговорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, предложив «Вагнеру» убежище в республике. Глава ЧВК согласился остановить движение колонн на территории России. Дело в отношении Пригожина было прекращено.