На фреске в Помпеях нашли изображение древней пиццы

IFL Science: при раскопках в Помпеях на фреске нашли прототип современной пиццы

Археологи, занимающиеся раскопками в Помпеях, обнаружили фрагмент фрески, на которой изображено блюдо, напоминающее прототип современной пиццы. Об этом сообщает IFL Science.

На древнем цветном изображении, которое когда-то украшало стену дома, можно увидеть серебряное блюдо с плоской лепешкой и лежащими на ней свежими и сушеными фруктами, включая гранат и финики. Рядом стоит кубок с красным вином. В доме, где нашли фреску, также обнаружили атриум и пекарню, возле которой лежало три тела.

Блюдо на стене древнего дома в Помпеях может быть предком современной пиццы Сотрудники археологического парка в Помпеях

Фреска, вероятно, была призвана изобразить «благие дары», которые предлагали гостям. Эта традиция была перенята у греков, ее появление датируется периодом с III по I век до нашей эры. Упоминания о ней встречаются в текстах Вергилия и Филострата.

Директор парка Габриэль Зухтригель считает, что найденная фреска демонстрирует «контраст между скромным угощением, которое маркирует сферу между повседневным и священным (...), и роскошью серебра и силой творческого порыва». В этом смысле, подчеркнул Зухтригель, сложно не думать о пицце, которая считалась едой бедняков, а теперь есть в меню самых роскошных ресторанов.

Приговором для Помпей стало извержение вулкана Везувия, произошедшее в 79 году нашей эры. Город накрыло облако газа, а пепел засыпал почти все постройки. Эта природная катастрофа не оставила шанса тем жителям Помпей, которые не успели покинуть город, но сохранила его для изучения потомками. Раскопки начались несколько веков назад, однако археологи и сегодня продолжают находить под слоем пепла новые постройки и артефакты.

Ранее сообщалось, что ученым удалось определить состав древнеримского парфюма. В древнем флаконе вместе с консервирующими веществами обнаружили эссенцию пачули.