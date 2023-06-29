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12:30, 29 июня 2023Интернет и СМИ

Уехавший из России популярный блогер рассказал о жизни в США

Блогер Рустам Майер: Лос-Анджелес оказался грустным, грязным и криминальным

Фото: Unsplash

Популярный российский блогер Рустам Набиев, известный как Рустам Майер, рассказал о переезде в США. Подробностями эмиграции он поделился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отвечая на вопросы подписчиков об особенностях жизни в США, Набиев отметил, что у каждого штата есть своя специфика. «Тут бывает так, что даже соседний город уже другой, со своими правилами и законами», — рассказал блогер.

Говоря о впечатлениях от Лос-Анджелеса, Набиев назвал город грустным, грязным и криминальным. «Слишком демократическое место и много дозволенности всем подряд», — признался Майер. Он добавил, что не хотел бы, чтобы его будущий ребенок рос в таких условиях.

После того как Набиев с женой в 2022 году покинули Россию, они жили в Турции, в Дубае и на Бали. Позднее они переехали в США.

Ранее российская порноактриса Надя Сказка рассказала о причинах переезда в США. Она призналась, что эмигрировала, потому что хотела вступить в отношения с чернокожим мужчиной.

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    Мария Большакова
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