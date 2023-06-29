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09:22, 29 июня 2023Экономика

С богатых москвичей захотели собирать больше денег

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил увеличить налог для богатых москвичей до 20%

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Ставку НДФЛ для богатых москвичей предложили увеличить с 13 до 20 процентов. Соответствующую идею в Федеральную налоговую службу (ФНС) направил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, его слова приводит РИА Новости.

Депутат упомянул прогрессивную налоговую шкалу, по которой россиян, зарабатывающих больше 5 миллионов рублей в год, облагают НДФЛ не в 13, а в 15 процентов. По его мнению, для «повышения справедливости» для тех, кто в год зарабатывает более 25 миллионов рублей, или более 2 миллионов в месяц, ставку необходимо поднять еще на 5 процентов и собирать с таких богатых граждан больше денег.

«Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы», — добавил Чернышов и привел в качестве примера праздной и роскошной жизни столицы район Патриарших прудов.

По словам депутата, «налог на Патриаршие» будет направляться на развитие таких районов, как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлево и Новая Москва. Дополнительные поступления в бюджет необходимо не «размывать», а расходовать на конкретные цели, например на инфраструктуру, благоустройство, строительство парков и детских площадок, добавил он.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении в России налога на сверхприбыль компаний. Новый сбор в 10 процентов затронет бизнес, получивший в 2021 и 2022 годах среднюю прибыль выше миллиарда рублей. Документ в случае принятия вступит в силу с начала 2024 года, но компании, заплатившие налог раньше, получат скидку.

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    Вячеслав Агапов
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