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16:59, 29 июня 2023Ценности

Наряд Путина оценили фразой «раздает стиль»

Телеведущая Бородина оценила наряд президента России Путина фразой «раздает стиль»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Телеведущая Ксения Бородина оценила наряд президента России Владимира Путина фразой «раздает стиль». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила в сторис видео, на котором главу государства запечатлели на выходе из самолета в классическом костюме черного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что на нем также была темная рубашка.

«Президент раздает стиль. Выглядит прям, как новый Джеймс Бонд», — подписала Бородина публикацию.

В мае глава международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков также оценил стиль Владимира Путина. По словам эксперта, у главы государства лучшие консультанты, которые помогают ему одеваться согласно модным тенденциям.

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    Карина Черных
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