Наряд Путина оценили фразой «раздает стиль»

Телеведущая Бородина оценила наряд президента России Путина фразой «раздает стиль»

Телеведущая Ксения Бородина оценила наряд президента России Владимира Путина фразой «раздает стиль». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила в сторис видео, на котором главу государства запечатлели на выходе из самолета в классическом костюме черного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что на нем также была темная рубашка.

«Президент раздает стиль. Выглядит прям, как новый Джеймс Бонд», — подписала Бородина публикацию.

В мае глава международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков также оценил стиль Владимира Путина. По словам эксперта, у главы государства лучшие консультанты, которые помогают ему одеваться согласно модным тенденциям.