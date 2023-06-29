Футбольный фанат сходил на свидание с картонной Тейлор Свифт из-за друзей
Футбольный фанат из города Мотеруэлл, Шотландия, вынужден был пойти на свидание с картонной копией певицы Тейлор Свифт после поражения в игре фэнтези-футбол. Об этом сообщает Daily Mirror.
Грейг Дик занял последнее место в лиге в ходе игры фэнтези-футбол. Друзья придумали проигравшему мужчине оригинальное наказание: он вынужден был сходить на свидание с картонной копией Свифт. В ресторане британца и его необычную спутницу обслужила улыбчивая официантка.
Позже он посетил казино, где поставил 22 фунта стерлингов (2,3 тысячи рублей) на красное, в честь одноименного альбома певицы, а потом вместе со спутницей присоединился к друзьям за кружкой пива в пабе.
Друг мужчины Грегор Слейт пояснил, что тот, кто занимает последнее место в лиге, должен выполнить публичное наказание. В этот раз выбор пал на ужин с картонной Тейлор Свифт.
Фэнтези-футбол — это игра, в которой участники выступают в роли владельцев и генеральных менеджеров виртуальных команд профессионального американского футбола. Участники формируют свои составы, после чего им начисляются фэнтези-очки на основе реальных достижений футболистов в матчах.
Ранее сообщалось, что жительница Японии сделала несколько своих картонных копий и стала оставлять их с ребенком вместо себя, чтобы он не плакал. Сын принимал портрет за мать и спокойно продолжал играть со своими игрушками.