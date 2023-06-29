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13:33, 29 июня 2023Путешествия

Самолет прочертил фюзеляжем взлетно-посадочную полосу и попал на видео

Самолет Delta Air Lines совершил аварийную посадку из-за отказа передней стойки шасси
СюжетАварийная посадка самолета

Самолет авиакомпании Delta Air Lines совершил аварийную посадку в аэропорту американского города Шарлотт из-за отказа передней стойки шасси и попал на видео. Ролик опубликован на сайте Sky News.

На кадрах видно, что воздушное судно при посадке прочертило фюзеляжем взлетно-посадочную полосу. Кроме того, открылся аварийный трап.

Мать одного из пассажиров самолета опубликовала в Twitter фото борта, сделанное после аварийной посадки, и похвалила пилота. «Мой сын был в этом самолете. Передняя стойка шасси отказала. Благополучно приземлился. Пилот проделал феноменальную работу», — написала Дженис Скотарчак (Janice Skotarczak).

Между тем в авиакомпании заявили, что члены экипажа обучены действиям во время чрезвычайных ситуаций и никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в мексиканском аэропорту Фелипе Анхелес самолет с генпрокурором на борту совершил посадку без передней стойки шасси и попал на видео. Уточняется, что в бизнес-джете находились шесть человек. Так как стойка шасси не вышла, воздушному судну пришлось тормозить фюзеляжем.

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    Марина Черняк
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