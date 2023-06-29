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01:27, 29 июня 2023Мир

В ЕС заявили о сохранении санкций против иранской ракетной программы

Reuters: в ЕС планируют сохранить санкции против иранской ракетной программы

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские дипломаты заявили Ирану, что планируют сохранить санкции Евросоюза в отношении его программы баллистических ракет, срок действия которых истекает в октябре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Идут обсуждения с иранцами, чтобы дать им понять, что мы не отменим эти санкции», — приводит агентство слова одного из дипломатов.

По данным источников, санкции планируется сохранить из-за якобы использования Россией иранских дронов. Еще одной причиной является вероятность того, что Тегеран может передать Москве баллистические ракеты. Также санкции связаны с желанием ЕС лишить Иран преимуществ ядерной сделки.

Отмечается, что заместитель главы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора начал работу над правовой основой продления санкций. По словам собеседника издания, этот вопрос требует одобрения всех членов ЕС, однако он еще ими не обсуждался.

В июне Европейский союз ввел ограничительные меры против семерых высокопоставленных иранцев из-за нарушений прав человека. Под ограничительные меры в рамках нового 9-го пакета санкций против Ирана попали главный прокурор провинции Исфахан Сейед Мохаммад Мусавиан и другие представители судебной власти

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    Марина Совина
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