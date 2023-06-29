Некоторые регионы России предупредили об угрозе больших пожаров

ВНИИ ГОЧС: под угрозой возникновения больших пожаров находятся 15 регионов страны

Некоторые регионы России находятся под угрозой возникновения больших пожаров. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Специалисты представили доклад, в котором уточнили, что подобная угроза возникла в 15 регионах страны. «На азиатской части страны — в Магаданской, Омской, Новосибирской и Иркутской областях, отдельных районах республик Саха и Тыва, Камчатского, Забайкальского, Алтайского и юга Красноярского краев. На европейской части — в Архангельской, Мурманской и Вологодской областях, республиках Карелия и Коми», — говорится в сообщении.

Также в институте отметили, что до конца июня и в начале июля порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, может выпасть до 35 миллиметров осадков. Из-за такой погоды на территории юга Сахалинской области, Республики Бурятия, Забайкальского и Приморского краев прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в июле жителей Центральной России ожидает засуха. По самым оптимистичным оценкам в средних широтах Русской равнины выпадет максимум половина дождей от средних параметров метеостатистики.