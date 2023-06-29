Предложено новое объяснение загадочным радиовсплескам

Physical Review Letters: быстрые радиовсплески объяснили слиянием нейтронных звезд

Астрофизики Принстонского университета и Университета Мэриленда разработали новую гипотезу для объяснения быстрых радиовсплесков (FRB) — загадочных ярких вспышек в радиодиапазоне. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Physical Review Letters.

Одна из ведущих гипотез, объясняющих FRB, состоит в том, что их источником являются магнитары — разновидность медленно вращающихся нейтронных звезд с экстремально сильным магнитным полем. Предполагается, что FRB представляют собой сверхсильные всплески магнитной энергии. В новой работе ученые показывают, что быстрые радиовсплески происходят незадолго до слияния двух нейтронных звезд.

По мере сближения нейтронных звезд скорость их вращения увеличивается. Это ускоряет электроны над их полюсами, что приводит к созданию электронно-позитронного плазменного поля. Затем электромагнитная энергия покидает магнитные поля обеих звезд в орбитальной плоскости непосредственно перед их столкновением. Ученые предполагают, в результате происходит массивный энергетический всплеск, который регистрируется приборами.

Исследователи также предполагают, что такой всплеск будет похож на радиоволны, излучаемые магнитарами. Ученые отмечают, что основная разница с магнитарами состоит в том, что в этом случае выбросы происходят после событий, которые привели к их созданию, тогда как при слиянии нейтронных звезд всплеск происходит непосредственно перед слиянием.