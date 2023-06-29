Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:09, 29 июня 2023Моя страна

В Вологде открылся фестиваль джаза и блюза

В Вологде 28 июня открылся фестиваль джаза «Блюз на веранде»

Фото: Jens Thekkeveettil / Unsplash

В Вологде состоялось открытие XX фестиваля джаза, блюза и этномузыки «Блюз на веранде». Мероприятие началось 28 июня и продлится до 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на арт-директора фестиваля Екатерину Колесову.

Юбилейный фестиваль проходит в Консисторском дворе Вологодского кремля. В нем примут участие джазовые исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Воронежа, Сочи и Вологодской области. «На территории кремля пройдут мастер-классы по гитаре, вокалу, клавишным, барабанам, будут показаны фильмы о джазе», — рассказывает арт-директор.

Помимо этого, в 2023 году в рамках фестиваля будут организованы бесплатные дневные обучающие и просветительские программы для всех желающих. В заключительный день мероприятия пройдет показ документального фильма «Быть артистом в эпоху ковида», а также немого кино Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» с озвучкой на саксофоне в исполнении Алексея Круглова.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области состоится межрегиональный фестиваль культуры и быта «Славянский берег». Мероприятие позволит гостям погрузиться в атмосферу Новгорода IX века.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пригрозила Швейцарии ухудшением отношений из-за сближения с НАТО

    В Херсонской области полицейские нашли и уничтожили схрон с боеприпасами

    В Россию привезли обновленную Honda

    МИД России предупредил о последствиях акции сожжения Корана в Швеции

    GPT-3 оказался эффективным в распространении дезинформации

    Россия займется добычей металла в Латинской Америке

    Россиян старше 50 призвали отказаться от некоторых любимых блюд

    Девушку высмеяли в сети за аномальный размер губ после похода к косметологу

    Курьер спас россиянку от мошенников и сохранил ее 115 тысяч рублей

    Минобороны поставили партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости