В Вологде открылся фестиваль джаза и блюза

В Вологде 28 июня открылся фестиваль джаза «Блюз на веранде»

В Вологде состоялось открытие XX фестиваля джаза, блюза и этномузыки «Блюз на веранде». Мероприятие началось 28 июня и продлится до 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на арт-директора фестиваля Екатерину Колесову.

Юбилейный фестиваль проходит в Консисторском дворе Вологодского кремля. В нем примут участие джазовые исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Воронежа, Сочи и Вологодской области. «На территории кремля пройдут мастер-классы по гитаре, вокалу, клавишным, барабанам, будут показаны фильмы о джазе», — рассказывает арт-директор.

Помимо этого, в 2023 году в рамках фестиваля будут организованы бесплатные дневные обучающие и просветительские программы для всех желающих. В заключительный день мероприятия пройдет показ документального фильма «Быть артистом в эпоху ковида», а также немого кино Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» с озвучкой на саксофоне в исполнении Алексея Круглова.

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