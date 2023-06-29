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19:17, 29 июня 2023Ценности

Назван любимый стиль Кейт Миддлтон в одежде

Page Six: Кейт Миддлтон начала появляться на публике в нарядах эстетики Barbiecore

Фото: Jane Barlow / Reuters

Журналисты Page Six назвали текущий любимый стиль одежды принцессы Уэльской Кэтрин. Материал на эту тему опубликован на сайте издания.

Выяснилось, что Кейт Миддлтон начала появляться на публике в нарядах эстетики Barbiecore, вдохновленной дизайном кукол Барби производства американской компании Mattel. По словам редакторов, для указанного течения характерны предметы гардероба различных оттенков розового и неоновые спортивные комплекты в стиле 1980-х годов.

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Так, например, жена принца Уильяма посетила шоу Chelsea Flower в пастельном платье длины макси бренда Me + Em. В музее Foundling Museum знаменитость появилась в розовом брючном костюме марки Alexander McQueen, а для посещения свадьбы крон-принца Хусейна бин Абдаллы и Раджвы аль-Сайф она предпочла платье Elise Saab аналогичного цвета.

Папарацци также запечатлели Миддлтон в блестящем платье Jenny Packham на той же церемонии бракосочетания, а для открытия музея Victoria and Albert Museum’s Young V&A монаршая особа выбрала розовое платье Beulah в сочетании с лодочками белого цвета.

Ранее в июне был раскрыт тайный смысл наряда Кейт Миддлтон на дне рождения короля Карла III. Супруга принца Уильяма появилась на празднике Выноса знамени — парад в честь дня рождения монарха — в изумрудном платье авторства сингапурского дизайнера Эндрю Гна с декором из синих камней.

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    Майя Пономаренко
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