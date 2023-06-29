Марокко отозвало посла из Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

МИД Марокко сообщил об отзыве посла из Швеции из-за сожжения Корана в центре Стокгольма

МИД Марокко сообщил об отзыве посла из Швеции на неопределенный срок в связи с сожжением Корана в Стокгольме, говорится на сайте ведомства.

«Посол отозван в королевство для консультаций на неопределенный срок», — сказано в заявлении.

В министерстве иностранных дел добавили, что в связи с инцидентом поверенный в делах Швеции в Марокко был вызван в МИД страны, где дипломата проинформировали о решительном осуждении и неприятии произошедшего.

Ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Позднее Reuters сообщило, что около мечети разорвали и сожгли Коран. По его данным, мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.