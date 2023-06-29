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13:18, 29 июня 2023Экономика

Вице-президент «Локо-Банка» погибла в Москве

Baza: вице-президент «Локо-Банка» Байкова выпала из окна квартиры в Москве и скончалась
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве скончалась вице-президент «Локо-Банка» Кристина Байкова. Об этом сообщает Baza.

28-летняя девушка выпала из окна квартиры на Ходынском бульваре вечером 23 июня. Врачи не смогли помочь ей, она скончалась от полученных травм на месте.

Квартира Байковой находилась на 11 этаже. В день инцидента с девушкой был ее приятель. По словам мужчины, Байкова позвала его выпить вместе, и в какой-то момент во время вечеринки вышла на парапет и сорвалась вниз. Следственный комитет России начал расследование дела.

Ранее в этом месяце стало известно о смерти сооснователя одной из крупнейших в мире букмекерских контор 1хBet Сергея Каршкова. 21 июня он скончался после медосмотра в Швейцарии.

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    Мария Грушко
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