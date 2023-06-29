Рэпера Мелле Мела обвинили в домашнем насилии

Рэпера Мелле Мела арестовали после обвинений в домашнем насилии

62-летнего американского хип-хоп-исполнителя Мелле Мела арестовали после обвинений в домашнем насилии. Об этом сообщает The Guardian.

Предполагаемая пострадавшая по имени Джори Джордон, с которой рэпер был знаком более 20 лет, поведала, что артист ударил ее кулаком в глаз, когда они вдвоем находились в номере отеля после того, как посетили вечеринку по случаю вручения премии BET Awards в Лос-Анджелесе. В результате случившегося у Джордон разошлись швы вокруг глаз, которые были наложены ей после недавней операции.

Сообщается, что исполнитель отрицает свою вину. Его доставили в тюрьму Лос-Анджелеса, из которой он был отпущен после внесения залога в размере 50 тысяч долларов. Судебное заседание назначено на 17 июля.

Ранее стало известно, что известный хореограф Уэйд Робсон обвинил американского поп-певца Майкла Джексона в педофилии и снова подал в суд на корпорацию покойного артиста.

