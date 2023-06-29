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23:21, 29 июня 2023Мир

Постпред России при ООН рассказал о невозможности изменить баланс сил на Украине

Небензя: поставляемое Украине западное оружие не изменит баланс сил в конфликте в зоне СВО
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Вооружение, поставляемое Украине западными государствами, не изменит баланс сил в конфликте в зоне специальной военной операции (СВО), рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил постпред, повлиять на ситуацию на Украине невозможно. «Баланс сил никакие поставки вооружений не изменят, и большинство независимых военных экспертов уже открыто признают, что поражение киевского режима — это лишь вопрос времени», — подчеркнул он.

Ранее Небензя назвал самоубийственным контрнаступление Украины. По его мнению, те люди на Украине, которые стоят за терактом на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), «помешавшись» на контрнаступлении, «ни во что не ставят интересы своего народа и будущее своей страны».

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    Марина Совина
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