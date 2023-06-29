Чемпионка России по прыжкам в воду высказалась о возможной смене гражданства

Чемпионка России по прыжкам в воду Ильиных заявила, что не будет менять гражданство

Чемпионка России по прыжкам в воду Кристина Ильиных высказалась о возможной смене спортивного гражданства ради выступления на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Я точно не собираюсь отрекаться от гражданства или куда‑то переезжать. Просто это не мой случай. Хотя, конечно, это все интересно, это плод наших трудов. Но не думаю, что это настолько важно для меня», — заявила Ильиных. Спортсменка добавила, что уже выступала на одной Олимпиаде, поэтому не видит ничего страшного в том, что пропустит другую.

Ильиных является чемпионкой Европы и бронзовым призером чемпионата мира в синхронных прыжках в трехметрового трамплина. В этой же дисциплине она стала чемпионкой России.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из двух стран, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется отстранить от участия в стартах.