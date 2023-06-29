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09:18, 29 июня 2023Силовые структуры

Укусившая попутчика и ударившая начальника поезда россиянка попала под следствие

Под Красноярском пассажирка поезда укусила попутчика за нос и попала под следствие

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Красноярском крае полицейские сняли с поезда СеверобайкальскМосква и задержали 39-летнюю пассажирку, которая в состоянии алкогольного опьянения укусила попутчика и ударила работника поездной бригады. Об этом в четверг, 29 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Предварительно установлено, что жительница Усть-Кута Иркутской области ехала в Новосибирск на обучение. В вагоне-ресторане она перебрала со спиртным, после чего стала нецензурно выражаться и мешать окружающим.

Мужчина за соседним столиком сделал ей замечание, за что женщина напала на него и укусила его за нос. Россиянку попытался успокоить и начальник поезда, однако дебоширка ударила его в плечо. На станции Иланская женщину уже ждали транспортные полицейские, от медосвидетельствования она отказалась. Фигурантке уголовного дела избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

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    Илона Палей
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