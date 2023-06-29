Российские астрономы обнаружили новые активные галактические ядра

Обсерватория «Спектр-РГ» обнаружила новые активные галактические ядра

Российские астрономы обнаружили 14 новых активных галактических ядер с помощью космической обсерватории «Спектр-РГ» и двух наземных телескопов. Результаты исследования представлены в журнале Astronomy Letters.

Для наблюдения использовались телескопы ART-XC и eROSITA на «Спектре-РГ», а также 1,6-метровый телескоп АЗТ-33ИК Саянской обсерватории в России и 1,5-метровый российско-турецкий телескоп (РТТ-150) в Национальной обсерватории TUBITAK в Турции. Были обнаружены новые активные галактические ядра (АЯГ) в относительной близости от Земли, с красными смещениями от 0,015 до 0,238. Все они находятся в сейфертовских галактиках, производящих мощные выбросы газа.

Астрономы построили широкополосные рентгеновские спектры и сумели определить массы черных дыр и болометрические светимости (характеризуют полное излучение) для четырех вновь обнаруженных АЯГ. Было установлено, что эти значения достигают 12-260 миллионов солнечных масс и 170-1800 тредециллионов эрг в секунду соответственно.

Активное галактическое ядро представляет собой компактную область в центре галактики, более яркую, чем вся остальная часть галактики. АЯГ испускают большое количество излучения либо из-за присутствия черной дыры, либо из-за активного звездообразования в ядре галактики.