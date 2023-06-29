Начальник генштаба Британии уйдет в отставку

Sky News: начальник генштаба Британии Патрик Сандерс уйдет в отставку в 2024 году

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс уйдет в отставку в 2024 году. Об этом сообщает Sky News.

Сандерс занял свой пост в июне 2022 года. Отмечается, что начальник британского генштаба обычно занимает пост около трех лет. По данным телеканала, собеседования с потенциальными преемниками Сандерса начнутся в следующем месяце.

Эксперты сообщили, что власти страны пытаются сократить численность армии, чтобы потратить высвободившиеся средства на модернизацию вооруженных сил. По данным источников, те, кто выступает за необходимость сохранения боевого потенциала, в данной ситуации становятся «неудобными».

В январе Сандерс заявил, что отправка на Украину танков Challenger 2 временно ослабит армию Соединенного королевства. Военачальник отметил, что возникшая «брешь» в британских сухопутных войсках затруднит выполнение Лондоном своих обязательств в рамках НАТО.

