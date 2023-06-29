На месте бывшего карьера в Дербенте появится ландшафтный парк

Ландшафтный парк создадут на месте бывшего карьера в Дербенте

В Дербенте на месте бывшего карьера создадут ландшафтный парк. Об этом сообщает ТАСС.

«На месте бывшего каменного карьера предполагается строительство современного ландшафтного парка с разнообразными элементами благоустройства, спортивной и культурно-досуговой инфраструктурой», — рассказали в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Там отметили, что пространственные решения разработаны на основе техногенного рельефа, сформированного за время разработки карьера «Октябрьский». «Здесь планируется обустройство многоуровневых зон отдыха с возможностями для занятий спортом и развлечений для горожан и гостей города», — говорится в сообщении.

Парк построят в микрорайоне Аваин на севере Дербента, который граничит с бывшим карьером по добыче стройматериалов «Октябрьский».