Экономист оценил увеличение налога для богатых россиян

Экономист Переславский: НДФЛ для богатых нужно повышать постепенно

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, зарабатывающих более 25 миллионов рублей в год, нужно повышать постепенно. Такое мнение высказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в разговоре с «Известиями».

Он оценил предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова как более реалистичное и взвешенное по сравнению с идеей КПРФ. Коммунисты ранее заявляли о необходимости повышения НДФЛ до 30 процентов для доходов граждан, превышающих 10 миллионов рублей в год. По мнению Переславского, налог для богатых россиян нужно «постепенно и не на большие проценты, чтобы не провоцировать их уход в теневую экономику».

Эксперт считает, что государству так или иначе придется задуматься об этом вопросе, и не только с целью увеличения налоговой базы. Гораздо более важным аспектом является социальная справедливость, когда больше налогов платит тот, кто больше зарабатывает, отметил он. «Прогрессивная шкала налогообложения применяется во многих странах мира, и достаточно успешно», — добавил экономист.

Переславский подчеркнул, что сейчас в России мало людей, которые получают более 5 миллионов рублей в год (около 417 тысяч рублей в месяц) и подпадают под ставку НДФЛ в 15 процентов — по данным Росстата, их доля составляет 0,4 процента от всего населения. Он напомнил, что замминистра финансов Алексей Сазанов заявил об изучении Минфином эффективности уже введенной повышенной ставки налога, при этом других изменений НДФЛ на данный момент не планируется.

С предложением о повышении ставки НДФЛ для россиян с доходом более 25 миллионов рублей в год с 13 до 20 процентов Борис Чернышов обратился в Федеральную налоговую службу (ФНС) 29 июня. Он напомнил о существующей прогрессивной налоговой шкале, по которой россиян, зарабатывающих больше 5 миллионов рублей в год, облагают налогом не в 13, а в 15 процентов.

В Госдуме такую идею посчитали справедливой и отметили, что она поможет менее обеспеченным слоям населения. Такое мнение высказала член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, добавив, что в странах Запада прогрессивная шкала подоходного налога гораздо выше и гораздо более жесткая, поэтому изменение ставки НДФЛ не спровоцирует отток обеспеченных граждан из России.