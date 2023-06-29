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15:05, 29 июня 2023Бывший СССР

СБУ предъявила обвинения 200 украинцам за съемку работы ПВО

СБУ предъявила обвинения около 200 украинцам за съемку работы ПВО с февраля 2022 года

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения более 200 украинцам за съемку работы противовоздушной обороны (ПВО) и других родов войск республики. Об этом украинское силовое ведомство сообщило в Telegram.

«СБУ сообщила о подозрении более двумстам лицам, которые распространяли информацию о работе ПВО и других сил обороны», — заявили в СБУ.

Против 190 человек обвинительные акты уже направлены в суд, им грозит до 12 лет лишения свободы по статье 144 Уголовного кодекса Украины: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооруженных сил Украины или других военных формирований.

Ранее глава украинского Национального агентства по противодействию коррупции Артем Сытник признал, что Киев замалчивает факты коррупции, чтобы не навредить самой стране. По его словам, лишь наивный может полагать, что во время военных действий коррупция уменьшается.

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    Алевтина Запольская
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