Bloomberg: богатые иностранцы бросились скупать жилье в Испании

Из-за наплыва состоятельных покупателей из Европы и США цены на недвижимость в Испании начали расти. О том, что богатые европейцы и американцы бросились скупать жилье в одной стране, сообщает Bloomberg.

За первые три месяца 2023 года иностранцам было продано более 3,4 тысячи домов в испанской провинции Малага. Результат оказался на 18 процентов выше, чем в аналогичный период 2019 года. Стоимость вилл в этом регионе выросла на 39 процентов относительно начала пандемии. В среднем дома в Малаге продаются за 1,3 миллиона долларов — это больше, чем в Мадриде или Барселоне.

На данный момент Испания является одной из трех самых популярных стран для покупки жилья среди людей со сверхвысоким доходом. Эксперты Knight Frank связывают рост покупательского интереса к провинции с переходом многих сотрудников на удаленный режим работы, а заинтересованность в Испании — с укреплением доллара и возможностью получить вид на жительство за инвестиции в экономику страны, в том числе путем покупки жилья.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже интересоваться покупкой недвижимости в Испании. По итогам апреля 2023 года спрос на жилье в этой стране со стороны граждан России снизился на 6,16 процента по сравнению с мартом.