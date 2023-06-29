Российский танк подбил БМП ВСУ с расстояния 9,5 километра

Российский танк Т-80БВМ подбил БМП Bradley ВСУ с расстояния 9,5 километра

Минобороны России сообщило, что экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине подбил на купянском направлении переданную Вооруженным силам Украины (ВСУ) американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley с закрытой огневой позиции с расстояния 9,5 километра, передает РИА Новости.

«Обычная работа с закрытой огневой позиции – дальность до той цели была порядка 9,5 километров, я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена», — заявил наводчик-оператор танка с позывным Маэстро.

В Минобороны уточнили, что российской технике успешно удается поражать цели, которые находятся на большом расстоянии вне зоны прямой видимости. В ведомстве добавили, что их координаты удается получить с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости страны подготовиться к долгосрочным поставкам оружия Киеву. При этом глава государства выразил надежду на скорое окончание военных действий на Украине.