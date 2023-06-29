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16:02, 29 июня 2023Моя страна

Спрогнозировано увелечение турпотока в Дербент в два раза

Строительство канатной дороги в Дербенте увеличит турпоток в два раза

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Строительство канатной дороги в Дербенте поможет увеличить число туристов, приезжающих в этот дагестанский город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора ГК «Урбантех» Даниила Хазова.

Авторы проекта считают, что уже к 2027 году турпоток может вырасти в два раза. Проект канатной дороги был впервые представлен в апреле 2023 года на совещании с участием главы Дагестана Сергея Меликова и членов правительства.

«Проект создаст условия для увеличения туристического потока в древнем городе более чем в два раза к 2027 году, а также снизит человеческое воздействие на объекты культурного наследия и городскую экологию и уменьшит нагрузку на транспортную сеть в условиях растущего туристического потока», — рассказал Хазов.

Протяженность канатной дороги составит 2 850 метров, пропускная способность — 500 человек в час.

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    Варвара Кошечкина
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