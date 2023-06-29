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06:43, 29 июня 2023Мир

Бывший советник ЦРУ предупредил о возможной попытке Украины взорвать ЗАЭС

Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что Украина может взорвать Запорожскую АЭС

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что Украина может взорвать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом он написал в своей статье для The Daily Reckoning.

По его словам, Киев ранее она уже совершал акты экологического терроризма. Он подчеркнул, что Украине может попытаться устроить атаку под чужим флагом.

«Я просто напомню, что есть достоверные доказательства (согласно данным немецкой разведки) того, что украинские спецслужбы несут ответственность за разрушение газопровода "Северный поток-2" — крупнейший из когда-либо совершавшихся актов экологического терроризма», — написал Рикардс.

По мнению экс-советника ЦРУ, украинская сторона заинтересована, чтобы Москву обвинили в распространении радиации на территории членов НАТО. Он отметил, что заражение территории Польши, Румынии и Словакии будет расцениваться как нападение на Североатлантический альянс. Рикардс заявил, что это приведет к прямому конфликту России и НАТО.

Рикардс также указал на возможное участие Украины в разрушении Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) для ослабления позиции России в этом районе. По его словам, украинские власти впадают в отчаяние. «Так что, если в ближайшие дни произойдет нападение на Запорожскую АЭС, вы будете знать, кто несет за это ответственность», — сказал он.

В июне Рикардс заявил, что украинские войска при начале основного этапа контрнаступления, возможно, захватят некоторые территории с помощью западного оружия, однако уже удержать их Киев не сможет. По его мнению, контрнаступление ВСУ «захлебнется по мере того, как российские силы будут постепенно сводить его на нет». Он объяснил, что если Украина прорвет линию российской обороны на одном направлении, то столкнется с новыми силами и ей придется противостоять снова.

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