Фестиваль горного бега пройдет в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии на курорте Архыз пройдет фестиваль горного бега

Фестиваль горного бега пройдет на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

«1-2 июля на нашем курорте Архыз пройдет Arkhyz Wild Trail — масштабный спортивный праздник, который объединит более двух тысяч любителей бега по пересеченной местности», — говорится в сообщении.

С 30 июня на главной площади курорта начнет работу маркет. Все желающие также смогут принять участие в бесплатном увлекательном квесте: поиск контрольных пунктов, решение задачек и интересные загадки. Участники должны будут быстро пройти маршрут и выполнить все задания.

«Приходите болеть за бегунов, может быть, в следующий раз вы тоже попробуете себя в горном забеге», — сообщили представители курорта.