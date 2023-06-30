Глава МИД ФРГ оговорилась и заявила о вдохновляющем «беконе надежды»

Глава МИД ФРГ Бербок в своей речи перепутала слова «маяк» и «бекон»

Глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая в Южноафриканской республике (ЮАР), перепутала слова «маяк» (beacon) и «бекон» (bacon). Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Из-за ошибки ее речь прозвучала так: «Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всем мире». Один из пользователей Twitter пошутил, что «это доказательство того, что Бербок не сама пишет свои речи».

Ранее немецкая газета Handelsblatt писала, что в ходе визита Бербок пытается повлиять на отношения ЮАР с Россией. Однако министр иностранных дел африканской страны Наледи Пандор, с которым она провела встречу, «видит ситуацию совершенно иначе».

Встреча главы МИД Германии с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой также не увенчалась успехом, несмотря на то, что она продлилась 75 минут вместо 30 запланированных. Газета отметила, что отношения ФРГ с ЮАР остаются сложными, так как правящая в стране партия якобы заняла «пророссийскую» позицию в конфликте на Украине.