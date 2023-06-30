Польша и Венгрия заблокировали соглашение о миграционной политике ЕС

ЕС не смог прийти к соглашению о единой миграционной политике из-за Польши и Венгрии

Страны Европейского союза (ЕС) не смогли прийти к соглашению о единой миграционной политике из-за Польши и Венгрии, заблокировавших проект. Об этом сообщает РИА Новости.

27 государств-членов не смогли прийти к консенсусу по европейской политике предоставления убежища из-за сопротивления Варшавы и Будапешта.

Ранее депутат Европарламента от Польши Косма Злотовский заявил, что разрабатываемый в Евросоюзе проект реформы системы предоставления убежищ в рамках так называемой принудительной солидарности является несправедливым по отношению к Польше, которая активно принимает беженцев с Украины.

В своем обращении депутат сослался на предложение комиссара по внутренним делам ЕС Илвы Йоханссон, которая ранее выступила с идеей следующей реформы: государства-члены будут обязаны принимать нелегальных мигрантов либо платить «штраф» в размере 22 тысяч евро за каждого человека, который получил отказ в убежище. По мнению парламентария, такая концепция «принудительной солидарности» на практике означает «возврат к системе принудительного переселения».