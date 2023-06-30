Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:09, 30 июня 2023Мир

Польша и Венгрия заблокировали соглашение о миграционной политике ЕС

ЕС не смог прийти к соглашению о единой миграционной политике из-за Польши и Венгрии

Фото: Eva Manez / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) не смогли прийти к соглашению о единой миграционной политике из-за Польши и Венгрии, заблокировавших проект. Об этом сообщает РИА Новости.

27 государств-членов не смогли прийти к консенсусу по европейской политике предоставления убежища из-за сопротивления Варшавы и Будапешта.

Ранее депутат Европарламента от Польши Косма Злотовский заявил, что разрабатываемый в Евросоюзе проект реформы системы предоставления убежищ в рамках так называемой принудительной солидарности является несправедливым по отношению к Польше, которая активно принимает беженцев с Украины.

В своем обращении депутат сослался на предложение комиссара по внутренним делам ЕС Илвы Йоханссон, которая ранее выступила с идеей следующей реформы: государства-члены будут обязаны принимать нелегальных мигрантов либо платить «штраф» в размере 22 тысяч евро за каждого человека, который получил отказ в убежище. По мнению парламентария, такая концепция «принудительной солидарности» на практике означает «возврат к системе принудительного переселения».

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше расследуют крупное шпионское дело. На этот раз арестован российский хоккеист

    Французские власти пообещали выслеживать подстрекателей протестов в соцсетях

    Страны ЮНЕСКО поддержали возвращение США в организацию

    Мадонна попала в реанимацию из-за странной инфекции. Чем она больна и почему ее подключили к ИВЛ?

    В Москве представили «Аргус-Купол» для подавления дронов

    В Госдуме ответили на идею избавиться от «кринжа» в России

    Главком ВСУ назвал украинские позиции легкой мишенью для российских Су-35

    Ким Кардашьян отреагировала на антисемитские заявления Канье Уэста

    Принявшая ислам фитнес-блогер заявила о желании посвятить себя семье

    Стилист Лисовец назвал замену выходящим из моды кроссовкам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости