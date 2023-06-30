Вырубка амазонских лесов привела к выбросу миллионов тонн углекислого газа

Scientific Reports: вырубка лесов в Амазонии привела к выбросу 90 миллионов тонн CO2

Бразильские ученые показали, что вырубка лесов в бразильской Амазонии привела к выбросу 96 миллионов тонн углекислого газа в период с 2013 по 2021 год, что повлияло на функцию леса как поглотителя углерода в этом регионе. При этом выбросы CO2 за последние три года, с 2019 по 2021 год, составили 59 процентов, что указывает на усиление разрушения. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Вырубка лесов на территории коренных племен составила 1708 квадратных километров или 2,38 процента от общей вырубки лесов в бразильской Амазонии за этот период. Ученые проанализировали 232 области, где живут коренные народы, и обнаружили, что ежегодное обезлесение в среднем составляло 35 квадратных километров, увеличившись на 129 процентов в период с 2013 по 2021 год. За последние три года периода рост составил 195 процентов.

Территории коренных народов в бразильской Амазонии являются территориями с особым защитным статусом. В настоящий момент они подвергаются растущему давлению со стороны незаконной промывки аллювиальных месторождений и добычи полезных ископаемых. По словам специалистов, увеличение вырубки лесов, частично вызванное изменениями государственной политики в отношении прав коренных общин, ставит под угрозу решающую роль Амазонии как хранилища углерода.

Бразилия пообещала восстановить 12 миллионов гектаров лесов к 2030 году и добиться нулевых чистых выбросов углерода к 2050 году в рамках своих целевых показателей по определяемому на национальном уровне вкладу в соответствии с Парижским соглашением 2015 года.

