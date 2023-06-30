Российские военные уничтожили отряд диверсантов ВСУ

«РВ»: российские военные ликвидировали до 25 диверсантов ВСУ на запорожском направлении

Российские военные ночью уничтожили специальный отряд диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Этой ночью в районе Пятихаток нашей разведкой вскрыто движение специального отряда ВСУ — около 30 боевиков, по нему нанесено огневое поражение, ликвидировано до 25 диверсантов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские солдаты пытаются проводить разведку боем, таким образом осуществляя подготовку к возобновлению полномасштабного контрнаступления и прощупывая слабые места в обороне российских войск.

Ранее стало известно, что ВСУ продолжают атаковать фланги и пытаются «взять в клещи» Артемовск (украинское название города Бахмут). Как уточнили источники, бронегруппы и пехота украинских военных ведут наступление.