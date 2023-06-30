Осужденная за сепаратизм жительница Лисичанска рассказала о методах допроса СБУ

Получившая пожизненный срок жительница Лисичанска рассказала о методах допроса СБУ

Жительница освобожденного Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) Ольга Рудая, приговоренная украинским судом к пожизненному заключению и позже обменянная Киевом, рассказала о методах допроса Службы безопасности Украины (СБУ).

Рудая была арестована 18 февраля 2019 года. По ее словам, сотрудники СБУ рассчитывали на то, что женщина «сдаст» своего брата. «Он с 2014 года воюет за Луганскую народную республику и воюет по сей день и, слава богу, выжил», — отметила собеседница агентства.

Женщине поставили условие: отказаться от брата и взамен получить свободу. Ее посадили спиной к сотрудникам СБУ. Затем сказали, что приведут оператора, и она должна будет сказать, что ее брат — террорист, и что если бы я его встретила, то сама в него выстрелила бы и покончила с этим «грязным пятном на семье». «Я сказала, что этого не будет. Потому что я не считаю, что мой брат — террорист, и никогда этого не скажу», — рассказала Рудая.

Когда она напомнила сотрудникам СБУ, что они уроженцы Луганска и наверняка и у них есть родственники, которые сражаются за ЛНР и ДНР, один из ведущих допрос встал и ударил женщину в ухо, из-за чего она ударилась о сейф. Затем ее усадили на стул и продолжили избивать небольшой металлической лопаткой с пуховым набалдашником, чтобы не оставалось следов.

Не услышав от женщины желаемого, сотрудники СБУ повалили ее на пол под батарею и стали пинать ногами, в том числе по животу. «Позже приехала контрразведка. И они, и СБУ хотели видео, что я раскаиваюсь. А оказалось, что как можно снимать видео, когда лица нет от слова совсем… Итог допроса: 18 зубов и девять поломанных ребер, в таком состоянии я попала в изолятор временного содержания», — вспоминает женщина.

В конце 2019 года Рудая вернулась в ЛНР в результате большого обмена пленными между республиками Донбасса и Киевом.