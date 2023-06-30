Эколог развеял мифы об опасности купания в Черном море после разрушения ГЭС

Эколог Медведков: загрязненная после подрыва ГЭС вода не достигнет краснодарских курортов

Эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков развеял мифы об опасности купания в Черном море после разрушения Каховской ГЭС. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист указал, что загрязненная вода из Днепра, поступающая в акваторию после подрыва дамбы, не достигнет курортов Краснодарского края и окажет влияние только на побережье Одесской области, Румынии и, возможно, Болгарии.

«Сразу отмечу, опираясь на существующую схему циркуляции водных масс в Чёрном море, что нашим Краснодарским курортам бояться "Каховского следа" не стоит», — подчеркнул Медведков.

Он добавил, что у берегов Одесской области уже наблюдается размножение токсичных сине-зеленых водорослей, которые способствуют гибели организмов в прибрежной зоне, а также выделяют неприятный запах.

Ранее биолог, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова сообщила, что распространение холеры и других инфекций после катастрофы на Каховском водохранилище возможно, хотя и маловероятно.

