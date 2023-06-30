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09:55, 30 июня 2023Экономика

Курс евро превысил 96 рублей впервые за 15 месяцев

Курс евро на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В ходе торгов 30 июня рубль просел к основным валютам — евро достиг 96 рублей впервые с 29 марта 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке европейская валюта достигала 96,32 рубля. По состоянию на 09:37 по московскому времени ее стоимость скорректировалась до 96,07 рубля (плюс 0,97 рубля к уровню предыдущего закрытия торгов). Получасом ранее доллар также установил рекорд, пробив отметку в 88 рублей впервые с марта прошлого года.

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    Софья Ермакова
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