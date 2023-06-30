В Госдуме оценили идею отменить штрафы за один вид нарушений на дорогах

Депутат Ефимов раскритиковал идею не штрафовать за проезд по выделенке в ночное время

Идея отказаться от штрафа за проезд по выделенной полосе в промежутке с 22:00 до 06:00 неэффективна, так как в это время на дорогах нет пробок. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов, комментируя внесенный в парламент законопроект с соответствующим предложением.

Депутат напомнил, что время с 22:00 до 00:00 не является ночным, поэтому эти два часа нецелесообразно включать в вышеупомянутый промежуток. Более того, он напомнил, что в период с 00:00 до 06:00 на дорогах минимальный трафик.

«Если говорить об этом временном промежутке — с 22:00 до 06:00, у нас в это время и нет пробок, — это первый вопрос. Я считаю, что это не даст никакого эффекта. Мы туда разрешили и проезд такси, и всех спецслужб экстренных, других спецслужб, связанных с пассажирами», — считает Ефимов.

Эффекта это предложение никакого не даст, потому что пробок в это время нет Виталий Ефимов член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России

Ранее агентство «Прайм» сообщило о подготовке фракцией «Новые люди» законопроекта, предусматривающего отмену штрафа за проезд по выделенной автобусной полосе с 22.00 до 6.00. Согласно пояснительным материалам, водители в связи с ремонтными работами или трудными для водителей участками дорог выезжают на автобусные полосы в ночное время.

Уточняется, что сейчас в Москве и Санкт-Петербурге подобное нарушение ПДД в Москве карается штрафом в размере трех тысяч рублей.

До этого член Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что в Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол автомобилей. По его словам, спастись от жары помогает, в частности, кондиционер и тонировка передних стекол. Депутат напомнил о нормах Кодекса об административных правонарушениях, согласно которым предусматривается штраф за несоответствие светопропускания защитных пленок требованиям техрегламента. Нилов заявил, что ЛДПР предлагает отменить штраф и оставить под запретом лишь тонирование лобового стекла.