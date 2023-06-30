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03:30, 30 июня 2023Мир

Лидеры ЕС с осторожность осудили разрушение Каховской ГЭС

Лидеры стран ЕС осудили разрушение Каховской ГЭС, не указывая виновных в происшествии

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Лидеры стран Евросоюза с осторожность выразили осуждение в связи с разрушением Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), не указав при этом виновных в происшествии, но пообещав усилить помощь Киеву, сообщает РИА Новости.

«Евросовет самым решительным образом осуждает преднамеренное разрушение плотины Каховской ГЭС», — сказано в заявлении по итогам обсуждения конфликта на Украине на саммите ЕС в Брюсселе.

Отмечается, что произошедшее имеет разрушительные гуманитарные, экологические, сельскохозяйственные и экономические последствия, а также подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Помимо этого в ЕС отметили, что в связи с разрушением Каховской ГЭС страны намерены продолжать оказывать Украине всевозможную поддержку.

Ранее стало известно, что вода в Каховском водохранилище остается на уровне шести метров, оно полностью не высохло, но продолжает мелеть. Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута уточнил, что точная площадь высохшего участка водохранилища пока не подсчитывалась.

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    Марина Совина
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