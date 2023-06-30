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18:49, 30 июня 2023Из жизни

Заместителя мэра европейской столицы поймали за рисованием граффити в тоннеле

Бывшего министра культуры Финляндии поймали за рисованием граффити и обвинили в вандализме
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sari Gustafsson / Lehtikuva / Reuters

Заместителя мэра Хельсинки обвинили в вандализме, и ему грозит судебное разбирательство. Об этом сообщает агентство Associated Press.

46-летнего Пааво Архинмеки поймали с поличным, когда он с приятелем был занят рисованием граффити в железнодорожном тоннеле, инцидент произошел в середине июня. В связи с этим чиновника, который является одним из четырех заместителей мэра столицы и председателем партии «Левый альянс», грозит судебное разбирательство, а некоторые политики и горожане требуют, чтобы он компенсировал городу расходы на закраску граффити и оставил свой пост.

Представитель Финского агентства транспортной инфраструктуры заявил в комментарии местному телеканалу YLE, что работы по удалению граффити Архинмеки обойдутся городу в 3,5 тысячи евро. Чиновник, бывший в 2011-2014 годах министром культуры и спорта и известный поддержкой уличного искусства, извинился в своих соцсетях за то, что «валял дурака».

Фото граффити Архинмеки было опубликовано в соцсетях самой крупной финской газеты Helsingin Sanomat. В юности политик много занимался рисованием граффити, и эксперты по уличному искусству рассказали журналистам, что рисунок, по всей видимости, был аллюзией на работы уличных художников 1970-х в Нью-Йорке.

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В настоящий момент полиция занимается расследованием инцидента. Правонарушение Архинмеки квалифицировано как вандализм и создание препятствий в работе железнодорожных путей, поскольку из-за происшествия движение грузовых поездов в тоннеле было приостановлено.

«Я совершил преступление и беру на себя полную ответственность», — заявил Архинмеки в эфире канала YLE, однако отказался покидать свой пост. Городская администрация и «Левый альянс» выразили политику свою поддержку.

Мнения жителей Хельсинки по поводу проступка чиновника, который занимается преимущественно городскими культурными и досуговыми мероприятиями, разделились: часть горожан активно поддерживают Архинмеки, а другие возмущены его поведением. Власти Хельсинки ежегодно тратят порядка 650 тысяч евро на зачистку граффити.

Ранее сообщалось, что лепка из глины спасла женщину из США от наркозависимости и проституции. Ее скульптуры принесли ей славу, и она стала священником.

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    Антонина Черташ
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