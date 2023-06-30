Член Конгресса США Грин раскритиковала Зеленского и назвала украинскую армию нацистской

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин в Twitter раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за решение отменить проведение выборов главы государства до завершения боевых действий и назвал украинскую армию нацистской.

Таким образом конгрессвумен оценила встречу украинского лидера с представителями международной рабочей группы по экологическим последствиям конфликта.

«Почему-то все становится на свои места, когда говорит актер, который ежедневно носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется поджигателями войны из США, кто только что отменил выборы, контролирует национальные СМИ и имеет нацистскую армию», — выразила мнение Марджори Тейлор Грин.

Ранее Зеленский заявил, что Киев никогда не согласится на какую-либо форму заморозки конфликта. В этом контексте он напомнил о предложенной им ранее «формуле мира». По мнению украинского президента, она является универсальной и может помочь странам, которые столкнулись с военной агрессией.

