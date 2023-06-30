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04:01, 30 июня 2023Мир

В США раскритиковали Зеленского и назвали украинскую армию нацистской

Член Конгресса США Грин раскритиковала Зеленского и назвала украинскую армию нацистской
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин в Twitter раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за решение отменить проведение выборов главы государства до завершения боевых действий и назвал украинскую армию нацистской.

Таким образом конгрессвумен оценила встречу украинского лидера с представителями международной рабочей группы по экологическим последствиям конфликта.

«Почему-то все становится на свои места, когда говорит актер, который ежедневно носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется поджигателями войны из США, кто только что отменил выборы, контролирует национальные СМИ и имеет нацистскую армию», — выразила мнение Марджори Тейлор Грин.

Ранее Зеленский заявил, что Киев никогда не согласится на какую-либо форму заморозки конфликта. В этом контексте он напомнил о предложенной им ранее «формуле мира». По мнению украинского президента, она является универсальной и может помочь странам, которые столкнулись с военной агрессией.

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    Марина Совина
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