ЕС пообещал активно обсуждать гарантии безопасности для Украины

ЕС пообещал активно участвовать в дискуссии о предоставлении гарантий безопасности Украине

Страны Евросоюза (ЕС) будут активно участвовать в дискуссии о предоставлении гарантий безопасности Украине перед саммитом НАТО, который состоится в Вильнюсе. С таким обещанием выступил глава Совета ЕС Шарль Мишель, передает ТАСС.

«Гарантии безопасности для Украины — ключевой вопрос. И мы (…) посылаем сильный сигнал от ЕС как от ключевого игрока в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе», — заявил он на пресс-конференции по итогам саммита объединения.

Ранее дипломатические источники ЕС рассказали, что гарантии безопасности для Киева планируется представить в форме двусторонних соглашений. Утверждалось, что они будут заключены с основными членами НАТО, а речь в документах пойдет о поставках вооружения, обучении военных, долгосрочном финансировании и передаче разведданных.

Страны, которые придерживаются нейтралитета в вопросе украинского кризиса, выразили протест по поводу предоставления республике прямых гарантий безопасности. В частности, такой позиции придерживается Австрия.