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04:33, 30 июня 2023Мир

В ЕС заявили о готовности долгосрочного оказания помощи Украине

Лидеры стран ЕС заявили о готовности оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется

Фото: Pixabay

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе заявили о готовности оказывать Украине финансовую и военную помощь столько, сколько потребуется, сообщает ТАСС.

«Евросоюз будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется», — сказано в заявлении.

Уточняется, что поддержка будет осуществляться в частности через Миссию военной помощи ЕС и Европейский фонд мира. Государства отметили важность совместных усилий по оказанию помощи Киеву путем снабжения его финансовыми средствами и вооружениями.

Ранее в ЕС подчеркнули, что Запад продолжит помогать Украине в том случае, если поддержка будет оказываться без ущерба для безопасности и обороны отдельных стран блока, а также с учетом интересов в сфере безопасности для всех государств ЕС.

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    Марина Совина
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