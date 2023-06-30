В ЕС заявили о готовности долгосрочного оказания помощи Украине

Лидеры стран ЕС заявили о готовности оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе заявили о готовности оказывать Украине финансовую и военную помощь столько, сколько потребуется, сообщает ТАСС.

«Евросоюз будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется», — сказано в заявлении.

Уточняется, что поддержка будет осуществляться в частности через Миссию военной помощи ЕС и Европейский фонд мира. Государства отметили важность совместных усилий по оказанию помощи Киеву путем снабжения его финансовыми средствами и вооружениями.

Ранее в ЕС подчеркнули, что Запад продолжит помогать Украине в том случае, если поддержка будет оказываться без ущерба для безопасности и обороны отдельных стран блока, а также с учетом интересов в сфере безопасности для всех государств ЕС.