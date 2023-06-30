Евросоюз пообещал продолжение помощи Украине с одной оговоркой

Лидеры ЕС пообещали продолжение военной помощи Украине без ущерба для безопасности блока

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе пообещали продолжение военной помощи Украине с одной оговоркой, если она будет оказываться без ущерба для безопасности и обороны отдельных стран блока, а также с учетом интересов в сфере безопасности для всех государств ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное по итогам первого дня встречи заявление.

Евросовет традиционно подчеркнул важность постоянных усилий Евросоюза по удовлетворению военных и оборонных потребностей Киева.

Также стало известно, что ряд стран, в том числе Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр, выступили против долгосрочных обязательств по оказанию помощи Украине.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в российской дирекции сообщил, что Всемирный банк почти исчерпал внутренние средства для помощи Киеву. Отмечается, что для ВБ существуют серьезные риски, связанные с состоянием украинской экономики. Собеседник агентства уточнил, что российская сторона выступала против предоставления займа.

