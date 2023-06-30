Путин рассказал премьер-министру Индии о ситуации в России

Президент Путин обсудил с премьер-министром Индии вопросы сотрудничества между странами

Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Индии.

Отмечается, что Путин рассказал индийскому премьеру о ситуации в России. Также стороны обсудили сотрудничество между странами, региональные и глобальные вопросы.

Премьер-министр Индии призвал российского лидера к дипломатическому решению и диалогу в вопросах урегулирования конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что инициатором переговоров выступила индийская сторона. Моди выразил российскому лидеру поддержку решительных действий руководства страны по защите законности и порядка во время попытки мятежа, организованного главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Премьер-министр Индии рассказал о состоявшихся у него международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон. Российский президент дал оценку нынешнему положению дел и подчеркнул, что Киев категорически отказывается от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта.