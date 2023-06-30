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15:55, 30 июня 2023Мир

Путин провел переговоры с премьер-министром Индии

Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Моди

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по инициативе индийской стороны. Об этом сообщается в заявлении на сайте Кремля.

Индийский премьер выразил российскому лидеру понимание и поддержку решительных действий руководства страны по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности ее граждан во время попытки мятежа, организованного главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Моди также рассказал о состоявшихся у него международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон. Главы государств обсудили ситуацию на Украине. Российский президент дал оценку нынешнему положению дел и подчеркнул, что Киев категорически отказывается от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта.

Ранее индийский премьер заявил, что Индия не нейтральна в отношении к ситуации на Украине, а выступает за мир, соблюдение международного права и диалог по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что будет делать все необходимое и поддерживать любые попытки окончить конфликт.

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    Семен Александров
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