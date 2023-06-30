Промоутер назвал гонорар Джошуа за бой против Уайлдера

Эдди Хирн рассказал, что Джошуа получит за поединок против Уайлдера 60 миллионов долларов

Промоутер Эдди Хирн назвал гонорар, который получит британский боксер Энтони Джошуа за возможный поединок против американца Деонтея Уайлдера. Слова специалиста приводит Boxing Social.

«Не имеет большого значения, будут ли стоять на кону чемпионские пояса в этом бою, но Джошуа заработает 60 миллионов долларов за поединок с Деонтеем Уайлдером в декабре», — рассказал Хирн.

33-летний Джошуа — бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. В профессиональной карьере он одержал 25 побед и потерпел три поражения.

В активе 37-летнего Уайлдера 43 победы, 42 из которых — нокаутом, два проигранных боя и одна ничья. Американец — бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.