В Казани захотели сшить в единое полотно фрагменты вышитой карты Татарстана

Российские мастера завершают проект «Вышитая карта Татарстана»

Проект «Вышитая карта Татарстана», стартовавший в феврале, близится к завершению. Уже 4 июля мастера сошьют в единое полотно все 45 фрагментов вышитой карты республики, сообщает Минкульт РТ.

Отмечается, что мероприятие состоится в ГБУ «Таткультресурсцентр».

Участвующие в проекте мастера и организаторы расскажут присутствующим историю создания каждого из фрагментов, представляющих 43 района и два городских округа Татарстана, а также ознакомят с технологией вышивки и покажут сам процесс создания вышитой карты.

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