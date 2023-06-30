Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:07, 30 июня 2023Культура

Инвестором нового фильма Гая Ричи выступит российская компания

Инвестором и дистрибьютором новой картины режиссера Гая Ричи выступит компания «Кинопоиск»
Гай Ричи

Гай Ричи. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Российская компания «Кинопоиск» выступит соинвестором и дистрибьютором нового фильма британского режиссера Гая Ричи. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на четыре анонимных источника на кинорынке.

Проект пока не получил официального названия. Речь идет не о грядущей ленте Ричи «Министерство неджентельменской войны», премьера которого планируется в 2024 году.

В настоящий момент известно, что в новой картине будет задействован звездный актерский состав, включая Джейка Джилленхола, Генри Кавилла и Эйсу Гонсалес. Жанр фильма определяется как боевик, а сюжет расскажет о «специалистах по эвакуации». Съемки начнутся в конце лета в Испании.

Материалы по теме:
«Там проявилась сама суть человеческой природы» Гай Ричи — о том, зачем он снял драму об афганской войне «Переводчик»
«Там проявилась сама суть человеческой природы»Гай Ричи — о том, зачем он снял драму об афганской войне «Переводчик»
1 июня 2023
Джентльмен Удача. В прокате — шпионский боевик Гая Ричи со Стэйтемом в роли спецагента. Почему его стоит увидеть?
Джентльмен Удача.В прокате — шпионский боевик Гая Ричи со Стэйтемом в роли спецагента. Почему его стоит увидеть?
13 января 2023

Компания «Кинопоиск» не дала ответа на запрос «Бюллетеня кинопрокатчика» о подтверждении данной информации. Однако портал подчеркнул, что директор по контенту медиасервисов «Яндекса» и генеральный директор «Яндекс. Студии» Ольга Филипук неоднократно попадала в титры кинопроектов Гая Ричи в качестве продюсера, а в ленте «Министерство неджентельменской войны» она была исполнительным продюсером.

В январе текущего года член американской ассоциации кинокритиков Лас-Вегаса Колин Биггс в своей статье для портала That Shelf предрек шквал критики в адрес режиссера Гая Ричи из-за «неправильного» образа украинцев в кинокартине «Операция "Фортуна": Искусство побеждать». Фильм был снят два года назад. Планировалось, что он выйдет на экраны весной 2022 года. Тогда постановщика призвали изменить некоторые сцены и убрать упоминание национальности гангстеров.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    Названо имя задержанного в Польше по обвинению в шпионаже российского хоккеиста

    Дивизион С-400 «Триумф» заступил на дежурство в Белоруссии

    Лавров назвал шизофренической позицию Запада по Украине

    Лавров потребовал включить страны Азии, Африки и Латинской Америки в СБ ООН

    Женщина использовала тактику предыдущего победителя в лотерею и разбогатела

    Москвичей пригласили на празднование 120-летия известного сказочника

    Актер Добронравов похвалил одно изменение в Москве

    Лавров заявил о возможности украинских детей вернуться на родину

    Минобрнауки рекомендовало начислять допбаллы абитуриентам за участие в СВО

    В Москву придет гроза с градом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости