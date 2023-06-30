Инвестором нового фильма Гая Ричи выступит российская компания

Инвестором и дистрибьютором новой картины режиссера Гая Ричи выступит компания «Кинопоиск»

Российская компания «Кинопоиск» выступит соинвестором и дистрибьютором нового фильма британского режиссера Гая Ричи. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на четыре анонимных источника на кинорынке.

Проект пока не получил официального названия. Речь идет не о грядущей ленте Ричи «Министерство неджентельменской войны», премьера которого планируется в 2024 году.

В настоящий момент известно, что в новой картине будет задействован звездный актерский состав, включая Джейка Джилленхола, Генри Кавилла и Эйсу Гонсалес. Жанр фильма определяется как боевик, а сюжет расскажет о «специалистах по эвакуации». Съемки начнутся в конце лета в Испании.

Компания «Кинопоиск» не дала ответа на запрос «Бюллетеня кинопрокатчика» о подтверждении данной информации. Однако портал подчеркнул, что директор по контенту медиасервисов «Яндекса» и генеральный директор «Яндекс. Студии» Ольга Филипук неоднократно попадала в титры кинопроектов Гая Ричи в качестве продюсера, а в ленте «Министерство неджентельменской войны» она была исполнительным продюсером.

В январе текущего года член американской ассоциации кинокритиков Лас-Вегаса Колин Биггс в своей статье для портала That Shelf предрек шквал критики в адрес режиссера Гая Ричи из-за «неправильного» образа украинцев в кинокартине «Операция "Фортуна": Искусство побеждать». Фильм был снят два года назад. Планировалось, что он выйдет на экраны весной 2022 года. Тогда постановщика призвали изменить некоторые сцены и убрать упоминание национальности гангстеров.