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10:15, 30 июня 2023Силовые структуры

Главу российского города задержали за махинации с жильем на 117 миллионов рублей

Главу Анжеро-Судженска задержали за махинации с жильем сирот на 117 миллионов рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

48-летнего главу города Анжеро-Судженск задержали за махинации с жильем сирот на 117 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу.

Вместе с ним была задержана 32-летняя экс-председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом. Им вменяют злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Им грозит до 10 лет колонии. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники управлений ФСБ и МВД.

По данным следствия, в период с октября по декабрь 2020 года фигуранты заключили 40 контрактов со строительной фирмой. Из городского бюджета застройщику было перечислено более 117 миллионов рублей на строительство квартир для сирот и для граждан, которых собирались переселить из аварийного жилья.

«Однако фирма строительство не завершила, находится в стадии ликвидации», — добавили в управлении СКР.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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    Владимир Шарапов
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